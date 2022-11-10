Происшествия

«Не справилась с соблазном»: кассир украла деньги из забытого кошелька в псковском магазине

Кассир магазина в Пскове обвиняется в краже денег из кошелька, забытого покупателем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В августе одна из сотрудниц магазина увидела, что покупатель оставила в корзине кошелёк и решила вернуть его. Для этого женщина отнесла его в подсобное помещение и предупредила коллег о находке.

Через какое-то время обвиняемая зашла в помещение и увидела кошелек. «Женщина, не справившись со своим соблазном, понимая, что денежные средства ей не принадлежат, забрала их себе. Вычислить злоумышленницу удалось с помощью администратора магазина, который, найдя кошелек потерпевшего, написала ему сообщение о находке в онлайн-банке, отправив ему 1 рубль на карту», - сообщили в ведомстве.

Когда хозяин кошелька прибыл в магазин, то недосчитался 20 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.