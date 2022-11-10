Происшествия

Партию наушников не удалось утаить иностранцу от псковских таможенников

Водитель микроавтобуса, выезжая из России в Латвию, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю 23 пары наушников Air Pods. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Новые коробки с наушниками мужчина перевозил в багажнике транспортного средства. Сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» (Себежский район) отнесли партию идентичных наушников к товару не для личного пользования. Гражданин Молдовы пояснил, что одинаковые подарки купил в Москве своим родственникам и друзьям.

В отношении гражданина возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). Ведется расследование.

Справка: отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из заявления физического лица о перемещаемых товарах в устной или письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации; характера и количества товаров; частоты пересечения физическим лицом таможенной границы; частоты перемещения товаров через таможенную границу физическим лицом или в его адрес.