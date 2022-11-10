Происшествия

19-летний пскович пытался украсть из магазина спиртное и попался росгвардейцам

Росгвардейцы задержали псковича подозреваемого в хищении из магазина 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ведомства по Псковской области.

Экипажу группы задержания поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Кузбасской дивизии – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка.