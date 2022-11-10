Происшествия

Водолазы искали невельчанина в озере Черстно

Водолазная группа искала мужчину, предположительно утонувшего в Невельском районе 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

От МО МВД «Невельский» в МЧС поступила заявка на поиски гражданина 1984 года рождения, предположительно утонувшего вблизи деревни Акулино в озере Еминец или озере Черстно Невельского района.

Водолазная группа пожарно-спасательного отряда Великих Лук обследовала озеро Черстно, мужчину не нашли.

«Дальнейшее привлечение сил и средств будет спланировано при поступлении повторной заявки», – добавили в ведомстве.