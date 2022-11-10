Происшествия

Пропавшего грибника разыскивают в Дедовичском районе шестой год

Пропавшего грибника разыскивает полиция Дедовичского района. Потерявшимся является Валерий Решентников 1956 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

По имеющимся сведениям, этот житель деревни Ручьи Дедовичского района 3 августа 2016 года ушел за грибами в лес у деревни Ручьи. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.