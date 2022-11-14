Происшествия

Пскович украл 88 тысяч рублей из автомобиля для покупки смартфона

В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной денежной суммы из автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 13 ноября в Пскове из автомашины Volkswagen Transporter неизвестный украл 88 тысяч рублей. Вора установили и задержали. Им оказался проживающий в Пскове ранее судимый мужчина 1989 года рождения. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что обвиняемый проходил по улице Леона Поземского в Пскове и заинтересовался припаркованным автомобилем. Он сумел открыть багажник транспортного средства и через него пробрался в салон. Там мужчина обнаружил сумку, в которой находились деньги. Забрав их, подозреваемый скрылся. Позднее на похищенные средства он купил продукты, спиртное, а также приобрел дорогой смартфон.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).