Происшествия

Причины пожаров за минувшие сутки назвали в МЧС

Неисправность конструкции дымохода стала предположительной причиной возгорания в бане в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по региону. Происшествие на улице Урицкого произошло в пятницу в 16.35. В бане размером 3х4 метра огнем поврежден ондулин на площади 0,3 квадратных метра.

В Великих Луках на улице Зверева, д. 23 на контейнерной площадке огнем поврежден контейнер размером 1х2 метра на площади 0.5 м кв. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.