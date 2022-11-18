Происшествия

Псковичка оформила кредит и перевела мошенникам 85 тысяч рублей

Псковичка доверилась мнимому банковскому служащему и передала мошенникам 85 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незнакомец позвонил псковичке 17 ноября. Он представился сотрудником банка и с «предельной убедительностью» заявил, что некие злоумышленники намереваются незаконно оформить на горожанку кредит. Чтобы предотвратить это, мошенник предложил собеседнице самой незамедлительно взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина последовала рекомендации злоумышленника и лишилась 85 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.