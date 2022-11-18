Происшествия

Псковское медучреждение ненадлежащим образом хранило отходы первого класса опасности

Псковская транспортная прокуратура потребовала у медицинского учреждения устранить нарушения при обращении с отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Проверка показала, что в медицинском учреждении отходы первого класса опасности, отработанные люминесцентные лампы, хранятся в емкости негерметично без крышки. Кроме того, журнал учёта люминесцентных ламп, градусников и термометров ведется нерегулярно. К тому же навес контейнерной площадки, эксплуатируемой медицинским учреждением для сбора твердо-коммунальных отходов, находится в ветхом состоянии. Схема обращения с медицинскими отходами была оформлена ненадлежащим образом, уточнили в ведомстве.

Транспортная прокуратура внесла представление главному врачу медицинского учреждения. Устранение нарушений контролируется.