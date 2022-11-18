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Сына бывшего детского омбудсмена отправили в колонию за мошенничество

21.11.2022 13:57|ПсковКомментариев: 0

Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Павла Астахова, приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по делу об афере с кредитами саратовского НВК-банка. 

Астахова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы, сообщает РБК со ссылкой на Фрунзенский районный суд Саратова. 

Суд установил, что в 2019 году Астахов при участии еще одного фигуранта дела помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 млн руб., после чего похитил 74 млн руб. из этой суммы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Адвокат Астахова Татьяна Шилова заявила агентству «Версия-Саратов», что прямых доказательств вины ее подзащитного нет, а все показания потерпевших и свидетелей искажены. «Приговор, полагаем, не то что незаконный, он противоречит всему», — сказала она. По словам Шиловой, он будет обжалован.

Дело о мошенничестве завели против Астахова в декабре 2021 года. По версии следствия, пишет «Версия-Саратов», Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Арсеевым (находится в розыске) незаконно получили контроль над фирмой ООО «Омега», а затем оформили на нее кредиты и сделали несколько притворных сделок. Астахов свою вину не признал. По его словам, он стал жертвой провокации: за возбуждение дела против него и Арсеева прокурору якобы передали $500 тыс.

Теги: #мошенничество #омбудсмен
Источник: Псковская Лента Новостей
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