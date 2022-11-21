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Происшествия

Мошенник из Москвы предстанет перед судом за обман псковских пенсионеров

21.11.2022 18:39|ПсковКомментариев: 0

Прибывший из Москвы 21-летний молодой человек совместно с группой неустановленных лиц ввел в заблуждение псковских пенсионеров и завладел их деньгами в сумме в 300 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

30 мая молодой человек, в последнее время проживавший в Москве, прибыл в Псков для совершения противоправных деяний в отношении пожилых горожан. Его целью было завладение денежными средствами путем обмана под предлогом якобы совершения родственниками потерпевших дорожно-транспортного происшествия.

«Таким образом, неустановленное в ходе следствия лицо совместно с неустановленными в ходе следствия соучастниками, используя средства сотовой связи с неустановленными в ходе следствия абонентскими номерами, при помощи IP-телефонии (технология телефонной связи через сеть "Интернет") с использованием сервиса подмены исходящего номера, исключающего возможность идентифицировать абонента и исходящий сигнал, звонили потерпевшим и представлялись им следователем и родственниками», - рассказали в ведомстве.

При этом они сообщали ложную информацию о том, что их родственники являются виновниками дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал водитель автомобиля, из-за чего в отношении родственников возбудят уголовное дело. Тем самым, обманув потерпевших, злоумышленники требовали у них денежные средства за освобождение родственников от мнимой уголовной ответственности.

Чтобы обезопасить себя и в случае выявления преступления обеспечить себе возможность избежать привлечения к уголовной ответственности, фигурант на одном из сайтов нашел мужчину, которому поручил забирать у пожилых граждан посылки, не осведомив последнего о своих преступных намерениях.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый совместно с неустановленными лицами завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму 300 000 рублей.

По результатам расследования фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В ноябре следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области окончила производство по уголовному делу. В настоящее время оно направлено для рассмотрения в Псковский городской суд.

Теги: #происшествие #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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