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Пскович ответил в суде за незаконное хранение марихуаны

34-летний житель Псковского района предстал перед судом за незаконное хранение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В июле на территории одного из садоводческих товариществ в Псковском районе мужчина собрал части ранее незаконно выращенных им растений, в результате чего получил наркотическое средство – каннабис (марихуану) общей массой более 690 грамм и растений конопли общей массой более 660 грамм. Наркотические средства он хранил в надворных постройках и парнике до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности, характеризовался исключительно положительно, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 10 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.