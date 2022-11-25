Происшествия

Житель Палкино до смерти забил собутыльника железным совком

Житель Палкино до смерти забил собутыльника железным совком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

22 октября в одной из деревень Палкинского района обнаружили тело 55-летнего хозяина с множественными телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти.

По версии следствия, к преступлению причастен другой местный житель, который в ночь на 22 октября распивал с жертвой спиртное. Поссорившись, гость нанес хозяину руками, а затем металлическим совком не менее 25 ударов область головы, тела, рук и ног. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, а предполагаемый злоумышленник скрылся.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.