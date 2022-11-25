Происшествия

Бешеный котёнок укусил владельца в Печорах и погиб

Карантин по бешенству установили в Печорах. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, документ размещён на сайте нормативно-правовых актов региона.

Карантин установили на территории эпизоотического очага в квартире дома №10 на улице Индустриальной, а также на прилегающей территории. Как уточняет Telegram-канал региона со ссылкой на комитет по ветеринарии области, домашний котёнок укусил владельца, после чего неожиданно погиб. Специалисты госветслужбы отобрали пробу для исключения бешенства. Лаборатория подтвердила диагноз.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага, профилактике распространения и возникновения бешенства.