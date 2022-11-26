Происшествия

Две хозпостройки спасли от возгорания в Псковском районе

Две хозяйственные постройки спасли от возгорания в деревне Нижние Галковичи Псковского района 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт управления ведомства в 4:50. Хозяйственная постройка 3 на5 метров выгорела изнутри по всей площади, также огнем поврежден гараж. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной эксплуатации печи.

Кроме того, в этот день в 10:26 сгорело бесхозное строение размером 2 на 3 метра в ГП «Струги Красные». Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри строения.

В 15:01 поступило сообщение о возгорании в деревне Грибово Новоржевского района. Сгорело бесхозное строение размером 2 на 4 метра из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти две хозяйственные постройки.

В 17:11 в деревне Партизанская Гдовского района в хозяйственной постройке сгорела кровля. В ведомстве сообщили, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

По той же причине в деревне Стремутка Псковского района в 21:59 произошло возгорание хозяйственной постройки. В здании огнем было повреждено потолочное перекрытие. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти баню, жилой дом и хозяйственную постройку.