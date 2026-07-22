Росгвардейцы за минувшие сутки пресекли в Пскове три магазинные кражи

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города Пскова 21 июля, предотвратили три кражи из магазинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Около 12.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали гражданина 1986 года рождения, который похитил из торгового зала одежду.

В 16.00 при выезде по сигналу «Тревога» на охраняемый объект на улице Коммунальной росгвардейцами задержан пскович, совершивший хищение продуктов.

Около 19.00 того же дня в Пскове сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1994 года рождения, подозреваемого в краже из магазина товарно-материальных ценностей. Инцидент произошёл на улице Коммунальной. Персонал торговой точки воспользовался кнопкой тревожной сигнализации — сигнал поступил дежурному, после чего на место оперативно прибыли сотрудники ведомства.

В настоящий момент по данным фактам проводятся проверки.