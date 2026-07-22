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Житель Дно приковал знакомого цепью к печи и получил 3,5 года колонии строгого режима

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В колонию строгого режима отправлен житель города Дно за самоуправство и незаконное лишение свободы своего знакомого, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Дновский районный суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 127, частью 2 статьи 330 УК РФ.

В декабре 2025 года в городе Дно между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошла ссора, в результате которой у подсудимого возник преступный умысел, направленный на лишение свободы своего знакомого, не связанное с его похищением, для принуждения к возврату ранее переданного ему в пользование мобильного телефона или денежных средств за его утрату.

С этой целью Буркевич надел на шею знакомого ошейник с металлической цепью, свободный конец которой прикрепил к печи в помещении кухни, после избил потерпевшего по лицу, причинив ему телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

После того как подсудимый получил согласие на возмещение материальных убытков, возникших в результате утраты мобильного телефона, он освободил потерпевшего.

С учетом обстоятельств содеянного, характера и степени общественной опасности, данных о личности подсудимого, признания вины и раскаяния в содеянном, принесения извинений потерпевшему, а также рецидива совершения преступлений, суд признал Буркевича виновным. Присоединив частично неотбытую часть наказания по ранее вынесенному приговору, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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