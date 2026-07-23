Автомобиль «Лада Приора» горел в Невеле

Автомобиль «Лада Приора» горел на улице Комсомольской в Невеле за минувшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

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Сообщение о возгорании поступило в 03:24. Огнем поврежден моторный отсек по всей площади, а также краска на капоте и крыше. Предположительной причиной стал недостаток изготовления электрооборудования транспортного средства. На месте работали четыре специалиста МЧС России и одна единица техники.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Часами ранее в 23:54 в деревне Мыза Пушкиногорского муниципального округа по всей площади сгорело бесхозное строение. Возможная причина — неосторожное обращение с огнем. Огонь ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. При этом огнеборцы спасли жилой дом и две хозяйственные постройки.