 
Происшествия

Автомобиль «Лада Приора» горел в Невеле

0

Автомобиль «Лада Приора» горел на улице Комсомольской в Невеле за минувшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 03:24. Огнем поврежден моторный отсек по всей площади, а также краска на капоте и крыше. Предположительной причиной стал недостаток изготовления электрооборудования транспортного средства. На месте работали четыре специалиста МЧС России и одна единица техники.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Часами ранее в 23:54 в деревне Мыза Пушкиногорского муниципального округа по всей площади сгорело бесхозное строение. Возможная причина — неосторожное обращение с огнем. Огонь ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. При этом огнеборцы спасли жилой дом и две хозяйственные постройки.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026