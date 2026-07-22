Нежилой дом в Печорах горел из-за неосторожного обращения с огнем

Нежилой дом горел в в Печорах на улице Береговой 21 июля, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем, постройку удалось спасти, сообщили ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В 21:06 в Печорах на улице Береговой сгорел нежилой дом. Причина, предположительно, — неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекались шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасены два жилых дома.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности с источниками открытого огня.