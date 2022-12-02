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Происшествия

Псковские следователи объявили в международный розыск обвиняемого в смерти жителя Гдова эстонца

03.12.2022 17:32|ПсковКомментариев: 0

Псковские следователи объявили в международный розыск обвиняемого в смерти жителя Гдова уроженца Эстонской Республики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Органами Следственного комитета расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом в 1999 году в Гдовском районе.

По версии следствия, к преступлению причастен 56-летний уроженец Эстонской Республики Андрей Дмитриев, который в настоящее время скрывается на своей родине, ему заочно предъявлено обвинение.

12 марта 1999 года обвиняемый, проживая на тот период времени на территории Псковской области, пришел в дом знакомого, где предъявил претензию в связи с исчезновением рыболовных сетей. В результате спор двух рыбаков перешел в драку, в ходе которой гость избил хозяина дома. В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте преступления, а избивший его мужчина покинул территорию Российской Федерации.

Следователями установлено, что обвиняемый все последние годы проживал на территории сопредельного государства, где отбыл наказание за нарушение законодательства Эстонской Республики.

В настоящее время по ходатайству следователя суд заочно избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.

Теги: #происшествие #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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