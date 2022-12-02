Происшествия

Россиянин предстанет перед судом за убийство брата чайником

Прокурор Усть-Вымского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя поселка Жешарта. Мужчина до смерти забил брата чайником. Об этом сообщила прокуратура республики.

Инцидент произошел 18 августа в поселке Жешарт. Братья пили алкоголь, и между ними завязалась ссора. В ходе конфликта один оскорбил другого. Обидевшийся взял металлический чайник и нанес родственнику несколько ударов по голове. После допил спиртное и ушел ночевать к родителям.

Спустя сутки он решил прийти к брату и обнаружил его в луже крови. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усть-Вымский районный суд.