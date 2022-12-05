Происшествия

2,5 тысячи погибших тюленей нашли на берегу Каспийского моря

2500 туш каспийской нерпы обнаружили на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды Республики Дагестан.

Фото: Каспийский природоохранный центр

Ранее в управлении Росрыболовства сообщали, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей. В Минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами. В ведомстве добавили, что численность каспийской нерпы стабильна, находится в пределах от 270 до 300 тысяч.

Гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов позднее заявил, что число погибших тюленей возросло до 1700. По его словам, они погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не найдено. По данным центра, в Каспийском море проживают около 70 тысяч особей каспийской нерпы.

«К сожалению, цифра умерших животных значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подсчёт количества погибших тюленей продолжается. Причины гибели будут установлены после лабораторных исследований патологического материала мёртвых животных.

Каспийская нерпа - эндемик и единственный вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме. Она - уникальный представитель семейства настоящих тюленей. Каспийская нерпа достигает в длину 160 сантиметров, масса тела - до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.