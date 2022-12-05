Происшествия

Пскович дважды избил соседку по коммуналке и предстал перед судом

29-летний житель города Пскова, который дважды избил соседку по коммунальной квартире, предстал перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В вечернее время 17 марта 2021 года обвиняемый, находясь в помещении общей кухни коммунальной квартиры дома №58 на улице Коммунальной, избил соседку по квартире. Второй случай избиения произошел в вечернее время 5 сентября этого же года в общем коридоре коммунальной квартиры. Телесные повреждения, которые получила женщина, были квалифицированы как причинившие вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 112 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. С учетом позиции прокурора, характеризующих данных подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. Решение суда не вступило в законную силу.