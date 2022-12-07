Начальник отделения почты в Острове предстанет перед судом за присвоение денег

В Острове сотрудница отделения почтовой связи предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.
Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отделения почтовой связи в городе Остров. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, в период с ноября 2021 по август 2022 годов обвиняемая, выполняя обязанности по должности начальника отделения почтовой связи «Остров-2» Островского почтампа, используя свое служебное положение совершила хищение вверенных ей денежных средств из кассы отделения на общую сумму около 80 тысяч рублей.
В ходе допроса в качестве обвиняемой она полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.