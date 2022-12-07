Происшествия

Гдович отправится в колонию за кражу в доме инвалида-колясочника

20-летний житель Гдовского района отправится на 2 года в исправительную колонию за кражу в доме инвалида-колясочника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле двое мужчин 18 и 20 лет тайно проникли в дом знакомого инвалида-колясочника и похитили принадлежащее ему имущество на сумму более 10 тысяч рублей. Один из злоумышленников после произошедшего скончался.

Второго мужчину суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 стать 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

С учетом позиции государственного обвинения подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.