Происшествия

Почти 20 наркопреступлений совершил молодой человек на территории Пскова

Почти 20 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств совершил молодой человек на территории Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что молодой человек разместил в семнадцати различных тайниках-закладках на территории города Пскова разовые порции наркотического средства. Он не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку его противоправная деятельность была обнаружена, а наркотические средства изъяли из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов.

Приговором Псковского городского суда мужчина, среди прочего, признан виновным в совершении 17 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному за указанные, а также иные преступления окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Приговор суда пока не вступил в законную силу.