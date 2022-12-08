Происшествия

Пожилая великолучанка не могла найти свой дом и попала в больницу

Валентину Москвину 1939 года рождения нашли у церкви в Северном микрорайоне в Великих Луках ночью 9 декабря. Женщину доставили в больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Фото: поисковый отряд «След»

«Вы знаете эту женщину? Обратите внимание на информацию, возможно, её кто-то ищет. В сообщения группы поступила вот такая информация. Женщина была найдена сегодня ночью в микрорайоне Северный (Дружба), и в настоящее время, по информации автора поста, при помощи полиции доставлена в больницу», - рассказали в поисковом отряде.

Тех, кто знает родственников или близких женщины на фото, просят сообщить эту информацию поисковикам.

Женщина, которая обнаружила пенсионерку, рассказала, что Валентина Москвина попросила помочь найти её дом, назвала адрес, но двери квартиры никто не открыл. При себе у неё не было ни документов, ни ключей.