Происшествия

Жителя Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

В Новоржевском районе житель одной из деревень, 1972 года рождения, осуществил фиктивную регистрацию двух граждан Республики Молдова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«К сожалению, подобный факт на территории региона далеко не единичный», - подчеркнули в полиции и напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

«Так, в соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - сообщили в УМВД России по Псковской области.