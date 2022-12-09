Происшествия

Учитель физкультуры ударил двух детей в сельской школе

43-летний учитель физической культуры ударил двух детей в Ахтынской средней образовательной школе № 2 в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

По предварительным данным, учитель, находясь в спортивном зале школы, нанес несколько ударов рукой двум несовершеннолетним ученикам школы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.