Происшествия

Псковича обвиняют в краже ветчины и бензина в Гдовском районе

47-летнего жителя Псковского района обвиняют в краже, совершённой на территории Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Обвиняемый проник в дачный дом потерпевшего, откуда украл консервную банку ветчины и две пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Там же мужчина обнаружил связку ключей. Путём подбора ему удалось найти подходящий ключ и проникнуть в гараж потерпевшего, откуда он украл велосипед Black Horse, медный кабель и пластиковую бутылку с бензином.

Общий материальный ущерб превысил 7 тысяч рублей.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.