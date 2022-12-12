Происшествия

Псковича привлекут к ответственности за незаконную продажу алкоголя

Жителя города Пскова привлекут к уголовной ответственности за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина 1976 года рождения, которого ранее привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, повторно совершил незаконную розничную продажу алкогольной продукции. Согласно проведённому исследованию, крепость представленной эксперту жидкости составила 35,3%.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 171.4 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.