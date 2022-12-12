Происшествия

Два пьяных подростка ограбили прохожую в Пскове

Расследование уголовного дела по обвинению двух подростков в грабеже завершили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

По версии следствия, субботним вечером 22 октября обвиняемые в возрасте 15 и 16 лет в состоянии алкогольного опьянения находились вблизи телецентра в городе Пскове. Они увидели проходящую мимо девушку с мобильным телефоном и решили её ограбить. С этой целью один из подростков отвлёк внимание потерпевшей, после чего ударил ее. Когда потерпевшая выронила телефон, второй подросток схватил его, после чего они вдвоем убежали с места преступления.

В ходе следствия потерпевшая уверенно опознала предполагаемых злоумышленников. Похищенное имущество обнаружили и вернули законному владельцу. В отношении обвиняемых по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.