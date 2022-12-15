Происшествия

Несовершеннолетнего великолучанина заподозрили в незаконном обороте наркотиков

Несовершеннолетнего великолучанина заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 27 октября 17-летний подозреваемый сбыл в одном из городских дворов вещество, которое по заключению физико-химической судебной экспертизы признано наркотическим.

Сегодня, 15 декабря, следователи провели обыск по месту жительства подростка.

В ходе допроса подросток дал признательные показания о хранении у себя в квартире наркотиков. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.