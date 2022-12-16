Происшествия

Стружанин отделался штрафом за незаконную рыбалку

Жителя Стругокрасненского района осудили за незаконную добычу водных биоресурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что мужчина незаконно выловил 41 экземпляр рыбы разных пород. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка №19 Стругокрасненского района с учетом позиции государственного обвинителя и полного возмещения причиненного природным ресурсам ущерба к мужчине применили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10000 рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.