Происшествия

Строительная бытовка горела в Пскове

Строительная бытовка горела на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании на строительной площадке поступила в ведомство в 21:50. В результате пожара бытовка выгорела. Предполагается, что его причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри бытовки.

В тот же день в деревне Горнево Псковского района сгорел жилой дом. По предварительной информации, возгорание случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования внутри дома.

Кроме того, на улице Спортивной в Опочке сгорел мусор в дровянике. По имеющейся информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении владельца.