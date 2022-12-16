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Юный пскович с татуировкой на плече разыскивается в Псковской области

Пскович Александр Вьюгин, 2004 года рождения, с татуировкой на плече разыскивается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, этот уроженец Пскова 3 декабря 2022 года без вести пропал на территории областного центра. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 18 – 20 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы темные, глаза серые.

Был одет: черная вязаная шапка, зимняя куртка серого цвета, темные спортивные штаны, кроссовки.

Особые приметы: на левом предплечье татуировка в виде двух скрещённых треугольников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении А.М. Вьюгина, просят сообщить по телефонам: 59-63-29, 8-952-2144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.