Происшествия

Автобус горел в Островском районе

Автобус марки МАN 2003 года выпуска горел в Бережанской волости Островского района на 7 километре автодороги Остров – Вышгородок 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предполагается, что возгорание моторного отсека автобуса произошло из-за неисправности узлов и механизмов транспортного средства.

В тот же день в деревне Бардино Великолукского района выгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в хозяйственную постройку.

Микроволновая печь сгорела на кухне однокомнатной квартиры в пятиэтажном доме на улице Спартака в Острове. Квартиру удалось спасти. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки на кухне

А на чердаке жилого дома в деревне Залесье Печорского района огонь повредил деревянный пол. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате аварийного режима работы отопительного котла.

Хозяйственная постройка загорелась в Пскове на улице Советской Армии. В ведомстве считают, что пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печи. Пожарным удалось спасти баню.