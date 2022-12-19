Происшествия

Молодого человека с татуировкой на предплечье продолжают искать в Пскове

Александра Вьюгина 2004 года рождения разыскивают в Пскове. 3 декабря молодой человек без вести пропал на территории областного центра, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшего: на вид 18-20 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, тёмные волосы , серые глаза.

Молодой человек был одет в чёрную вязаную шапку, зимнюю куртку серого цвета, тёмные спортивные штаны, кроссовки. Особые приметы: на левом предплечье татуировка в виде двух скрещённых треугольников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Вьюгина, просят сообщить по телефонам: 59-63-29, 8-952-2144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.