Происшествия

Более трех лет разыскивают бездомного псковича в Псковской области

Бездомного псковича разыскивают в Псковской области более трех лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Роман Иванов 1974 года рождения с 14 апреля 2019 года без вести пропал на территории Пскова. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, овальное лицо, тёмно-русые с сединой волосы, узкий длинный нос, брови дугообразной формы, серые глаза.

Является лицом без определенного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 или 59-63-29 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 02.