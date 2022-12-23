Происшествия

Контрафактную водку и немаркированные сигареты обнаружили таможенники в магазине Великих Лук

542,5 литра алкогольной продукции с признаками контрафактности и 1256 пачек сигарет без маркировки средствами идентификации и акцизных марок Российской Федерации изъяли из торгового оборота в одном из магазинов Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

По информации, нанесенной на пачки сигарет, стало известно, что организация незаконно реализует табачную продукцию: часть табачных изделий произведена в Республике Беларусь, а вторая часть, имеющая надпись For duty free sale only, предназначена для продажи в специализированных магазинах.

Выявленную табачную и алкогольную продукцию изъяло ОМВД России по Великим Лукам. Стоимость сигарет превышает 65 тысяч рублей, алкоголя – 80 тысяч рублей.

Рассматривается вопрос о привлечении организации к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.