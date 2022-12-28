Происшествия

Гараж с автомобилем внутри сгорел в Псковском районе

Гараж, в котором был припаркован автомобиль, сгорел в деревне Соловьи Псковского района 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании сообщили в 7.04. Сгорел гараж и автомобиль ВАЗ-2121 1999 года выпуска.

Предположительная причина – аварийный режим работы электропроводки внутри гаража.

В 5.07 ещё один пожар произошёл на улице Почтовой в деревне Торошино Псковского района. Сгорело бесхозное строение. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.