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Происшествия

Гараж с автомобилем внутри сгорел в Псковском районе

30.12.2022 08:37|ПсковКомментариев: 0

Гараж, в котором был припаркован автомобиль, сгорел в деревне Соловьи Псковского района 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

В ведомство о возгорании сообщили в 7.04. Сгорел гараж и автомобиль ВАЗ-2121 1999 года выпуска. 
Предположительная причина –  аварийный режим работы электропроводки внутри гаража.

В 5.07 ещё один пожар произошёл на улице Почтовой в деревне Торошино Псковского района. Сгорело бесхозное строение. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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