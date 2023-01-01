Происшествия

Полиция просит помочь в установлении местонахождения Алексея Семенова

Уголовным розыском ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Алексея Семенова, 1974 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, вечером 6 декабря мужчина ушел из дома по улице Рыкановской. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмные, короткие, есть залысины.

Был одет: черная куртка, сверху жилет темно-зеленого цвета, черные спортивные штаны, утеплённые галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Валерьевича Семенова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: +7 911 369 61 44, 8 (81153) 5-27- 94 или 02.