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Полиция просит помочь в установлении местонахождения Алексея Семенова

03.01.2023 10:13|ПсковКомментариев: 0

Уголовным розыском ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Алексея Семенова, 1974 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, вечером 6 декабря мужчина ушел из дома по улице Рыкановской. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмные, короткие, есть залысины.

Был одет: черная куртка, сверху жилет темно-зеленого цвета, черные спортивные штаны, утеплённые галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Валерьевича Семенова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: +7 911 369 61 44, 8 (81153) 5-27- 94 или 02.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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