Происшествия

Почти 400 тысяч рублей перевела псковичка мошенникам перед Новым годом

Почти 400 тысяч рублей перевела псковичка мошенникам перед Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

36-летней жительнице Псковского района перед Новым годом поступил звонок на мобильный телефон. Злоумышленник сообщил, что он является сотрудником силовых структур и может помочь предотвратить незаконное оформление на женщину кредита. Для этого собеседник предложил самостоятельно взять кредит и перевести деньги на резервный счет. Псковичка перевела через банкомат 390 тысяч рублей, которые взяла в кредит. По данному факту проводится проверка.

Другой пскович 2002 года рождения в мессенджере завел переписку с незнакомцем. Собеседник предложил подзаработать на онлайн-игре. В результате мужчина лишился своих денег с банковской карты. Сумма ущерба более 7 тысяч рублей. Их потерпевший лично перевел на банковскую карту злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».