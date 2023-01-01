Происшествия

Пожар ликвидировали в ресторане на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО

Возгорание ликвидировали в ресторане на Октябрьском проспекте в Пскове 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Ирина Леонтьева / «Жесть по-псковски»

В ведомство о возгорании сообщили в 13:11. Для ликвидации пожара привлекали 6 единиц техники и 22 человека.

Напомним, 28 мая 2021 года в ресторане пивоварни Munhell (Октябрьский проспект, 27а) произошло возгорание в вентиляционной шахте.

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Ранее сообщалось, что три бани сгорели 7 января в Псковской области из-за коротких замыканий.