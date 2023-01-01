Происшествия

Причину очередного пожара в пивном ресторане устанавливают в Пскове

Пожар ликвидировали в здании ресторана пивоварни Munhell (Октябрьский проспект, 27а) в Пскове 8 января, причины произошедшего устанавливаются. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

«Сегодня в 13:11 на пункт дежурного поступило сообщение о возгорании подсобного помещения здания ресторана "Мюнхель" адресу: Октябрьский проспект 27а. На место незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений. В 13.45 был объявлен ранг пожара 1-БИС», - рассказали в ведомстве.



Персонал заведения эвакуировался самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС. В 15:17 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, открытое горение - в 15:43.

На месте работают пожарные расчёты, бригада скорой помощи. Причины произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет.

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Напомним, 28 мая 2021 года в ресторане пивоварни Munhell (Октябрьский проспект, 27а) произошло возгорание в вентиляционной шахте.