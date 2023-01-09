Происшествия

Названа предварительная причина пожара в псковском пивном ресторане

Предварительной причиной пожара в ресторане пивоварни Munhell в Пскове стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи-мангала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Информация о возгорании в ресторане на Октябрьском проспекте поступила в дежурную часть в 13:11. Огонь повредил кровлю на площади 150 квадратных метров. Мансарда закопчена изнутри по всей площади.

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Напомним, 28 мая 2021 года в ресторане пивоварни Munhell произошло возгорание в вентиляционной шахте.