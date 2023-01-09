Происшествия

Автомобиль Volkswagen горел в Гдовском районе

Автомобиль Volkswagen горел в Гдовском районе 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в деревне Подолешье поступило на пульт управления в 8:14. В легковом автомобиле Volkswagen Polo 2018 года выпуска огонь повредил салон. Предположительная причина – короткое замыкание внутри салона автомобиля. Возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников пожарной охраны.

В 22:35 в Великих Луках на переулке Лунный, 12/2 выгорела хозяйственная постройка. Огонь также уничтожил кровлю строения. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Кроме того, сегодня, 9 января, в 3:30 сгорел жилой дом в Стругокрасненском районе в деревне Ждани на улице Первомайской. Причиной возгорания стала неисправность электросети внутри дома.