Происшествия

Россиянка едва не лишилась пальцев после маникюра на дому

Посещение мастера маникюра на дому закончилось обращением к хирургу для молодой жительницы Самары, которая решила сэкономить. Инцидент произошел на новогодних каникулах.

Как рассказала пострадавшая, она долго искала нового мастера маникюра, остановилась на услугах молодой женщины с наибольшим количеством положительных отзывов в Сети, но маникюр предлагалось делать на дому, пишет «Газета.Ru».

В назначенное время девушка пришла к мастеру и обнаружила, что в ее квартире произошла коммунальная авария, которую устранял сантехник. По словам самарчанки, во время процедуры мастер несколько раз отлучалась к сотруднику ЖЭУ и очень торопилась, сообщает ГТРК «Самара».

«Пальцы начали сильно кровоточить из-за резких движений маникюрных ножниц, все это подрывало стерильность процесса. Мастер старалась остановить кровь, но у нее это плохо получалось. После нанесения покрытия верхняя часть пальцев уже сильно опухла от вмешательства инструментов», — рассказала девушка.

Нейл-мастер заверила, что отек спадет через несколько часов, но девушке стало только хуже. Пальцы болели и опухли еще сильнее, она была вынуждена обратиться в больницу. Врачи диагностировали у нее околоногтевой панариций. По словам медиков, если бы пациентка не стала обращаться за помощью, последствия могли быть необратимыми.