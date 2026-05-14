 
Происшествия

Пропал 15-летний ученик псковской школы №25

15-летний подросток Владимир Щедровец пропал в Пскове на улице Западной. Мальчик вышел из школы №25 13 мая около 15:00, а далее его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Национальном центре помощи Псковской области.

Ориентировка: Национальный центр помощи Псковской области

Приметы: рост 175 сантиметров, короткие русые волосы. Был одет в темную футболку, серые широкие джинсы и черные кроссовки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам экстренных служб: 102 — полиция, 112 — экстренные оперативные службы или на «горячую линию» Национального центра помощи по номеру: 8 800 700 56 76. Также можно обратиться в поисково-спасательный отряд «Скобари» по номеру: 8 953 243 74 01 (Егор). 

