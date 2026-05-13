БПЛА сбили над Псковской областью

Беспилотные летательные аппараты сбили на Псковской областью сегодня в период с 14:00 до 21:00, сообщается в Мах министерства обороны России.



«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым», - говорится в сообщении.

Напомним, опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Псковской области.